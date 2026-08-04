“El meu somni era fer al Senegal el que El Llindar havia fet per mi”

La directora general de la fundació, Begonya Guasch, explica que El Llindar és “un lloc i un temps” perquè adolescents i joves que han viscut experiències de fracàs escolar o exclusió recuperin la confiança en ells mateixos. El projecte combina formació, orientació i experiències laborals reals en àmbits com la restauració, la imatge personal o la mecànica, amb l'objectiu de facilitar la seva incorporació al món laboral. “Que algú pensi que té un lloc en el món és molt important”, defensa Guasch, que defineix El Llindar com “un lloc d’esperança”.
Un dels testimonis més inspiradors és el de Cheikhou Oumar, que va arribar a Catalunya procedent del Senegal sense documentació, formació ni feina. “Vaig arribar amb tres esses: sense residència, sense formació i sense feina”, recorda. A través del seu pas per El Llindar va descobrir la seva vocació dins del sector de la restauració, va aconseguir regularitzar la seva situació i va començar a construir un projecte de vida propi.
Anys després, aquell somni ha pres una dimensió inesperada. Oumar ja ha obert tres restaurants al Senegal i recentment ha impulsat Mayo, una escola de formació gratuïta per a joves del seu país inspirada en el model educatiu d’El Llindar. La iniciativa busca oferir oportunitats a nois i noies amb dificultats d’accés a la formació i al treball. “El Llindar m’ha canviat la vida”, afirma, convençut que ara és el moment de retornar tot el que va rebre ajudant altres joves a construir el seu futur.