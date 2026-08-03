'Viva la vida', de Coldplay, explica de quina manera el rei Lluís XVI va viure els minuts finals de la seva vida. Ell va ser l'últim rei durant la Revolució Francesa i li van acabar tallant el cap. Això explica aquesta cançó de la formació liderada per Chris Martin i que va ser utilitzada per Pep Guardiola en el seu dia per motivar el vestidor. D'altra banda, hem escoltat la Marxa Radetzky, que Johann Strauss va escriure l'any 1848. Aquesta marxa serveix perquè tots els europeus ens posem d'acord cada 1 de gener a l'hora de picar les mans i donar la benvinguda al nou any.
'Viva la vida' i la 'Marxa Radetzky' són pura energia positiva
L'Àlex Soto és l'encarregat de posar música cada dilluns a #LaCiutatdEstiu. Ho fa amb cançons motivadores que tenen una història al darrere.
L'Àlex Soto ens porta música motivadora que posa les piles en qualsevol moment de la vida