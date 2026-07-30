Estiu d'auge dels viatges de proximitat i de canvis en les destinacions internacionals

El vicepresident de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), Jordi Vinyoles, ha explicat en una entrevista a La Ciutat d'Estiu que el conflicte a l'Orient Mitjà ha generat mesos d'incertesa entre els viatgers. I és que molts vols cap a Àsia depenen dels grans aeroports de connexió de la zona. Aquesta situació ha fet que una part dels turistes optessin per rutes alternatives o destinacions diferents, provocant també un encariment dels bitllets aeris.
Els Estats Units mantenen l'atractiu malgrat el context polític
Durant l'entrevista també s'ha abordat l'impacte de la situació política als Estats Units. Tot i que l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca havia generat dubtes entre alguns viatgers, Vinyoles considera que la destinació continua mantenint un gran atractiu. Segons explica, hi ha hagut un lleuger descens de la demanda, però els Estats Units continuen sent una destinació molt ben connectada amb Barcelona i ciutats com Nova York segueixen despertant un gran interès entre els catalans.
La Xina i el Japó, entre els grans protagonistes de l'estiu
Pel que fa a les destinacions emergents, la Xina viu un moment especialment favorable. La supressió del requisit de visat per a estades de fins a trenta dies està impulsant notablement la demanda, juntament amb el Japó, que continua sent un dels grans reclams del continent asiàtic. Les xarxes socials també hi juguen un paper important, especialment entre els viatgers més joves.