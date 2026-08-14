ERC insta Junts a ser realista amb la reforma del finançament

Esquerra ha assegurat que “el concert econòmic no està sobre la taula”, sinó que la proposta de reforma acordada és un model singular que dona “més responsabilitats i més capacitat de gestionar els ingressos”. La portaveu parlamentària, Ester Capella, ha dit en una entrevista a Onda Cero Catalunya.
Amb tot, els republicans donaran suport a la proposta que Junts per Catalunya porti al Congrés. Capella, però, els ha avisat que l’aritmètica parlamentària tombarà tot allò que soni a concert econòmic.
La portaveu d’ERC al Parlament confia, en tot cas, que Junts acabarà facilitant l’aprovació de la reforma del finançament.
Tot i que la reforma del finançament depèn del Govern central i del Congrés, Capella també ha reclamat Salvador Illa que pressioni per accelerar la seva aprovació i per traspassar a la Generalitat la recaptació total de l’IRPF.