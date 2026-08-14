POLÍTICA

ERC insta Junts a ser realista amb la reforma del finançament

Ester Capella apel·la al “principi de realitat” per tancar el debat sobre el concert econòmic

Marcos Díaz

Barcelona |

Ester Capella
Ester Capella | ACN

Esquerra ha assegurat que “el concert econòmic no està sobre la taula”, sinó que la proposta de reforma acordada és un model singular que dona “més responsabilitats i més capacitat de gestionar els ingressos”. La portaveu parlamentària, Ester Capella, ha dit en una entrevista a Onda Cero Catalunya.

Amb tot, els republicans donaran suport a la proposta que Junts per Catalunya porti al Congrés. Capella, però, els ha avisat que l’aritmètica parlamentària tombarà tot allò que soni a concert econòmic.

La portaveu d’ERC al Parlament confia, en tot cas, que Junts acabarà facilitant l’aprovació de la reforma del finançament.

Tot i que la reforma del finançament depèn del Govern central i del Congrés, Capella també ha reclamat Salvador Illa que pressioni per accelerar la seva aprovació i per traspassar a la Generalitat la recaptació total de l’IRPF.

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