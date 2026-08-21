Els funcionaris de presons alerten de l'escalada d'agressions als centres penitenciaris

Gairebé dues agressions cada dia. És la mitjana que deixa el balanç de violència contra els treballadors de les presons catalanes durant el 2025. En total se'n van comptabilitzar 699, un 15% més que l'any anterior, segons les dades del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica recollides pels sindicats. D'aquestes, 47 van ser considerades greus i 107 van provocar lesions lleus. Brians I i Brians II concentren, a més, més de la meitat dels episodis registrats a Catalunya.
L'enèsima protesta
Aquesta situació porta els funcionaris a una nova protesta aquest divendres a l'exterior del centre penitenciari Brians II. Ho ha explicat a #LaCiutatdEstiu Alberto Gómez, de CSIF Presons, que adverteix que el problema no és nou: "És una cosa que nosaltres repetim des de fa deu anys. Any rere any ho venim denunciant". Gómez reconeix com un avenç important que el Parlament de Catalunya hagi reconegut els funcionaris penitenciaris com a agents de l'autoritat, una reivindicació històrica del col·lectiu. Confia que aquest reconeixement contribueixi a reduir la sensació d'impunitat que, segons denuncia, tenen alguns interns a l'hora d'enfrontar-se als treballadors. Les protestes van assolir el seu punt més crític després de l'assassinat de la cuinera Núria López a la presó de Mas d'Enric, un succés que va provocar una mobilització sense precedents entre els treballadors penitenciaris.
Més personal, formació i noves eines de protecció
Què cal fer per revertir les xifres? CSIF planteja diferents mesures. A banda del reconeixement com a agents de l'autoritat, Gómez reclama augmentar les plantilles, reforçar la presència de funcionaris en els moments més conflictius de la jornada, incrementar la formació i aplicar de manera estricta el reglament penitenciari. Entre les demandes també hi ha la possibilitat d'utilitzar aerosols com a mitjà coercitiu en determinades situacions. Gómez defensa que aquesta eina ja està prevista en la normativa penitenciària i considera que podria proporcionar als treballadors una alternativa més per afrontar episodis especialment violents. Actualment, explica, els funcionaris porten principalment un walkie-talkie per donar l'alerta quan es produeix un incident.
Preocupació també per la ciberseguretat
Albert Gómez també s'ha referit al recent incident de ciberseguretat a la presó de Puig de les Basses, on uns interns haurien aconseguit accedir a informació interna del centre. Segons la informació que l'administració ha traslladat als representants dels treballadors, s'hauria fet una còpia d'arxius i s'hauria accedit, entre altres informacions, a matrícules de vehicles i alguns correus electrònics de funcionaris. CSIF subratlla, però, que la investigació continua oberta i que, de moment, no s'ha pogut acreditar que la informació hagi sortit a l'exterior. Tampoc constaria, segons les primeres informacions facilitades pel Departament, l'accés a domicilis, dades bancàries o al portal intern dels funcionaris.