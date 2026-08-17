La història real d’un exiliat català que va desafiar la guerra, els camps francesos i l’oblit

La secció va començar amb un relat que semblava una llegenda tradicional, protagonitzat per un home perseguit per una misteriosa criatura mentre travessava les muntanyes. Poc després, Merino va revelar que aquella història estava inspirada en fets reals i en les vivències de Ramon Boix Marcellès, que va haver de fugir de Catalunya l'any 1939 després de la victòria franquista. Els seus dietaris descriuen el pas de la frontera, l'arribada als camps de concentració francesos i les dificultats d'un exili que va marcar tota una generació.
Durant el programa també es va recordar que Boix no va abandonar mai el compromís polític. Després d'escapar dels camps francesos, va recórrer centenars de quilòmetres en bicicleta, es va integrar a la resistència francesa i va participar en l'intent d'invasió de la Vall d'Aran l'any 1944. Segons va explicar el director del MUME, Miquel Serrano, els seus escrits constitueixen un dels testimonis més valuosos conservats pel museu per entendre l'experiència de l'exili republicà des de la perspectiva d'una persona anònima.
La història de Ramon Boix va servir també per reivindicar la feina del Museu Memorial de l'Exili, que conserva documentació, cartes, fotografies i testimonis de milers de persones que es van veure obligades a abandonar el país. Una tasca que, segons els participants, és especialment important per apropar aquesta memòria a les noves generacions i mantenir viu el record d'un fenomen que continua tenint ressò avui dia a través dels exilis provocats per guerres, persecucions o crisis humanitàries arreu del món.