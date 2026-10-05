El temporal continua provocant incidències viàries i ferroviàries mentre es manté l’alerta al Maresme i al Vallès Oriental

Protecció Civil ha enviat aquest dilluns al matí un missatge ES-Alert als telèfons mòbils del Maresme i del Vallès Oriental davant la previsió de pluges localment intenses durant les pròximes dues hores, fins a les 10h.
L’avís demana extremar les precaucions, especialment en els desplaçaments, i evitar acostar-se a rieres, torrents i zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha advertit de la possibilitat de noves tempestes al litoral i prelitoral central, en unes comarques que ja han estat de les més castigades durant el temporal del cap de setmana.
Les afectacions del temporal també han tingut impacte en l'activitat educativa. A Granollers s'han suspès les classes aquest dilluns com a mesura preventiva davant les conseqüències de les fortes pluges i les incidències registrades durant les darreres hores al municipi i al conjunt del Vallès Oriental.
Carreteres tallades i afectacions a la mobilitat
Les conseqüències de les pluges continuen sent visibles a la xarxa viària catalana. Segons el Servei Català de Trànsit, hi ha quatre carreteres tallades i cinc més amb restriccions o carrils inhabilitats.
Els principals talls afecten la BV-5159 entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès, la C-1415a a Castellar del Vallès, la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles i la GI-882 a Blanes.
A més, hi ha afectacions a la C-17 entre Lliçà d'Amunt i Parets del Vallès, a la C-35 a Vidreres, a l'N-150 a Terrassa i a diverses carreteres de la Costa Brava, on es dona pas alternatiu. Trànsit també demana prudència a la C-58 per la presència de bassals d’aigua.
Rodalies manté importants alteracions del servei
La xarxa de Rodalies ha iniciat la jornada amb diverses línies afectades pels efectes del temporal. Els trams més perjudicats són els de l’R1, l’R2 Nord, l’R4 i les línies R7, R8 i R11, que funcionen totalment o parcialment amb serveis alternatius per carretera.
A l’R1 no hi ha circulació entre Arenys de Mar i Badalona; a l’R2 Nord el tram afectat és el que uneix Granollers Centre i Sant Celoni; i a l’R4 els autobusos substitueixen els trens entre Manresa i Terrassa Estació del Nord.
Les línies R7 i R8 continuen sense servei ferroviari en tot el recorregut, mentre que l’R11 disposa de transport alternatiu entre Girona i Sant Andreu i entre Portbou i Maçanet-Massanes.
A aquestes incidències s’hi afegeixen problemes tècnics a les pantalles informatives de l’estació de Barcelona-Sants, on Adif treballa per actualitzar manualment la informació als viatgers.
Més de 2.600 avisos als Bombers
Els Bombers de la Generalitat han atès 139 avisos durant la nit relacionats amb el temporal. Des de l’inici de l’episodi ja n’han gestionat 2.608, la majoria concentrats a les regions metropolitanes de Barcelona i a les comarques gironines.
El telèfon d’emergències 112 ha rebut 8.501 trucades, que han generat 6.267 incidències. Les comarques amb més activitat han estat el Barcelonès, el Maresme i el Vallès Oriental.
Per municipis, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Granollers i Sabadell són les localitats que acumulen més avisos relacionats amb les conseqüències de les pluges.
Protecció Civil manté la petició de màxima prudència mentre es continua monitorant l’evolució meteorològica d’aquest dilluns.