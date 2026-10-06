Una vaga general per l'habitatge: és legal i què vol aconseguir?

CCOO i UGT preparen una vaga general abans de la campanya de les eleccions del 29 de novembre amb l'habitatge i els salaris com a principals reivindicacions. A La Brúixola, la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, ha avançat que l'aturada se celebrarà durant els primers dies de novembre i ha justificat la convocatòria per la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. “Tenir un salari i un salari en condicions no garanteix el dret a l'habitatge”, ha advertit. El sindicat reclama recuperar els decrets sobre habitatge que van decaure al Congrés, intervenir de manera estructural en el mercat immobiliari i desbloquejar la negociació dels increments salarials.
Des de la patronal, Pimec rebutja que la vaga sigui la fórmula adequada per afrontar aquesta crisi. El seu secretari general, Josep Ginesta, defensa que l'encariment de l'habitatge perjudica tant les persones com les empreses i alerta que una aturada traslladaria nous costos al teixit productiu. Com a alternativa, reclama un gran pacte transversal que impliqui administracions, sindicats i empreses i que combini mesures immediates amb solucions estructurals, des d'agilitzar els tràmits per construir fins a mobilitzar sòl per a habitatge protegit i garantir més estabilitat i seguretat jurídica.
La proximitat de les eleccions generals també ha obert el debat sobre la legalitat d'una vaga amb reivindicacions que van més enllà de la relació directa entre treballador i empresa. L'advocat laboralista Jordi Vilella ha explicat a La Brúixola que les vagues estrictament polítiques estan excloses de la protecció legal, però que la jurisprudència ha ampliat el dret de vaga a reivindicacions de política social vinculades als interessos dels treballadors. Per això, considera que demandes relacionades amb salaris dignes o condicions materials de vida poden tenir encaix constitucional. La convocatòria, això sí, haurà de complir els requisits formals i preveure serveis mínims en els sectors essencials.