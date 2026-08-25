Las Kellys: "El turisme va cada vegada millor, però nosaltres anem a pitjor"

Les cambreres de pis estan esgotades de treballar i també de reclamar. Any rere any, alcen la veu per protestar per unes càrregues de feina inassumibles, per la jubilació anticipada i també pel reconeixement de les malalties derivades de la seva activitat. Lamenten que no se les escolta i que segueixen pagant una precarietat que no està en consonància amb la bonança que viu el sector al qual treballen.
El turisme creix, però el seu sou no
El turisme continua creixent a Catalunya, però aquesta bonança no arriba a totes les treballadores del sector. Les cambreres de pis, encarregades de netejar i deixar a punt les habitacions dels hotels, denuncien que les seves condicions laborals no només no han millorat, sinó que s'han anat deteriorant amb el pas dels anys. Així ho ha explicat Juani Pérez Sena, portaveu de Kellys Unión Catalunya, en una entrevista al programa 🏖️ #LaCiutatd'Estiu. Coincidint amb la concentració convocada aquest 25 d’agost a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, Pérez Sena ha tornat a reclamar millores laborals, i la jubilació anticipada, perquè la seva sobrecàrrega física provoca que a certa edat ja no puguin assumir aquesta feina.
Hotels plens, butxaques buides
La protesta arriba en plena expansió del sector turístic. Durant el mes de juliol, el nombre de persones ocupades en el turisme i l'hostaleria a Catalunya va créixer un 3,2%, mentre que els hotels catalans van registrar prop de 2,7 milions de viatgers. Pérez Sena qüestiona que aquestes xifres positives no repercuteixin en les treballadores que sostenen una part essencial de l'activitat hotelera. "Com és possible que tinguem cadenes amb tanta presència internacional i hotels de luxe, però que les condicions de les cambreres de pis siguin aquestes?", s’ha preguntat.
Professionals no reconegudes
La portaveu també reivindica el caràcter professional d’una ocupació que considera poc reconeguda: "Nosaltres fem una feina professional i creiem que som professionals, encara que això no estigui reconegut enlloc". A Barcelona, una cambrera de pis emparada pel conveni d'hostaleria percep aproximadament 1.400 euros bruts mensuals, que es tradueixen en poc més de 1.200 euros nets. La situació encara és més precària per a les treballadores contractades com a netejadores mitjançant empreses externes, que poden cobrar entre 100 i 150 euros menys al mes tot i fer exactament les mateixes tasques. Las Kellys denuncien que aquesta dualitat permet que dins d'un mateix hotel hi hagi dones que desenvolupin la mateixa feina amb sous i drets diferents.
Algunes no van al lavabo
Una altra de les grans reivindicacions del col·lectiu és que es reguli la quantitat de feina que pot assumir una treballadora durant la seva jornada. "Quan una companya em diu que fa 16 o 18 habitacions, sempre li pregunto si ha de córrer per acabar-les, si ha de deixar de menjar o si ha d'ajornar anar al lavabo. Si la resposta és sí, és que té massa habitacions", ha explicat Juani Pérez Sena en aquesta entrevista a 🏖️ #LaCiutatdEstiu. A més, el recompte acostuma a deixar fora moltes altres tasques quotidianes, com netejar els passadissos i els espais de servei, omplir i traslladar els carros, canviar de planta, retirar la roba bruta o baixar les escombraries.