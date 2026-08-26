"No es tracta de treure competències, sinó de fer més eficient el sistema de seguretat"

Barcelona està més a prop d’estrenar un nou conveni de coordinació entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, un document clau per definir funcions, competències i mecanismes de col·laboració entre els dos principals cossos policials que operen a la ciutat.
L’actual acord, vigent des del 2005, es considera desfasat davant els canvis que ha experimentat la ciutat en les darreres dues dècades.
Tant la portaveu del sindicat SAP-FEPOL dels Mossos, Imma Viudes, com el portaveu del SIP-FEPOL de la Guàrdia Urbana, Dani Bernalte, coincideixen que l’actualització és necessària per adaptar la resposta policial a noves formes de delinqüència i a les demandes actuals de la ciutadania. Segons expliquen a La Bruíxola d’Estiu, el nou conveni ha de permetre una assignació més clara de funcions, una millor coordinació operativa i un intercanvi d’informació més eficient.
Els representants sindicals remarquen que no es tracta de restar competències a un cos per donar-les a l’altre, sinó d’aprofitar millor els recursos disponibles. Entre les novetats que podria comportar el nou marc de col·laboració hi ha una major capacitat de la Guàrdia Urbana per tramitar denúncies, investigar delictes menys greus i atendre víctimes sense necessitat de derivacions a altres cossos. Això, asseguren, ajudaria a agilitzar processos, evitar duplicacions de feina i alliberar recursos dels Mossos d’Esquadra perquè es concentrin en investigacions més complexes.
Els sindicats també reclamen una millor integració dels sistemes d’informació i de les bases de dades policials, amb l’objectiu de guanyar eficàcia en la resposta davant la delinqüència. Tot plegat en un context en què la inseguretat continua figurant entre les principals preocupacions dels barcelonins.
Tot i que el text ja ha rebut l’aval de diferents organismes i va ser aprovat pel ple municipal el mes de juliol, encara resta pendent la signatura definitiva que permeti l’entrada en vigor d’un conveni que els dos cossos consideren imprescindible per modernitzar el model de seguretat de Barcelona.