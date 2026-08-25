"Situacions com aquestes aniran a més, seran més perilloses en els pròxims anys, i ens hem d'adaptar"

Els darrers episodis de pluges intenses a Catalunya han reobert el debat sobre els criteris per activar les alertes d’emergència als telèfons mòbils.
El meteoròleg Albert Martínez considera que el sistema actual necessita més flexibilitat i defensa que les alertes es puguin enviar encara que no s’assoleixin els llindars establerts quan existeixi un risc evident per a la població. En una entrevista a La Brúixola, Martínez ha posat com a exemple el model dels Estats Units, on els serveis meteorològics tenen més capacitat de decisió per emetre avisos davant fenòmens potencialment perillosos.
Segons ell, l’experiència dels darrers temporals hauria d’obrir una reflexió sobre la coordinació entre els organismes responsables i la necessitat d’actuar amb més rapidesa. El meteoròleg també ha remarcat que la previsió dels aiguats mediterranis és especialment complexa perquè sovint afecten àrees molt reduïdes però amb una gran intensitat. Per això, defensa complementar els models de predicció amb un seguiment en temps real a través de radars i observacions sobre el terreny.
Martínez adverteix que el canvi climàtic farà que aquests episodis siguin cada vegada més freqüents i severs. Davant aquest escenari, considera que la informació meteorològica ha d’evolucionar cap a formats més immediats, amb actualitzacions constants i alertes capaces d’arribar a la ciutadania en qüestió de minuts.