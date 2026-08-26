Els Bombers estabilitzen l'incendi de Collserola i s'aixeca el confinament dels veïns

L’incendi de Collserola ha quedat estabilitzat a primera hora d’aquest matí. Els 35 desallotjats han pogut passar la nit a casa seva i s’ha aixecat el confinament dels barris barcelonins de Torre Baró i Ciutat Meridiana, al districte de Nou Barris, que afectava 15.000 veïns.
El foc, que es va declarar ahir dimarts a la tarda, ha afectat més de 45 hectàrees, segons el balanç provisional que ha fet el tinent d’alcaldia de Seguretat, Albert Batlle. Durant tota la nit, els Bombers de Barcelona i de la Generalitat han estat treballant per aturar les flames, i han pogut estabilitzar-les gràcies a unes condicions meteorològiques favorables. Aquest matí s’hi han reincorporat els mitjans aeris, amb l’objectiu de controlar el foc i, posteriorment, extingir-lo.
Focus secundaris
La superfície afectada és principalment arbrada i matollar del Parc Natural de Collserola, i també hi ha una zona perimetrada per la pesta porcina africana. El cap de Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, ha admès que encara preocupen alguns focus secundaris de l'incendi, sobretot de cara al migdia.