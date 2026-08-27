Juanra López saca del armario a la folclórica que lleva dentro

Hay libros que hablan de música y otros que hablan de personas. "Yo, folclórica" (Ediciones Agoeiro), el nuevo trabajo del periodista y escritor Juanra López, consigue ambas cosas. A través de las vidas de las grandes folclóricas españolas, el autor construye un retrato emocional de la España del siglo XX. Pero es que además nos certifica que estamos hablando de una memoria colectiva que sigue muy viva, aunque a veces no seamos conscientes de ello. Este colega de oficio ha estado en 🏖️ #LaCiutatdEstiu para conversar un rato sobre una obra que va mucho más allá de la copla. Este libro habla de identidad, de clase social, de libertad, de diversidad y de cómo las canciones han sido capaces de acompañar a generaciones enteras en los momentos más difíciles de sus vidas.

💃 Un viaje por la historia sentimental de España

"Ser folclórica es un estado de ánimo", dice Juanra López citando a la inolvidable Gracia Montes. Una definición que resume perfectamente el espíritu de este libro. En sus páginas aparecen figuras tan emblemáticas como Concha Piquer, Lola Flores, Rocío Jurado, Marifé de Triana, Imperio Argentina o Isabel Pantoja, entre otras. Pero el objetivo del autor no es elaborar una enciclopedia del género, sino ofrecer una aproximación humana y emocional a unas artistas que trascendieron los escenarios. Como explica durante la entrevista, aquellas mujeres tenían "vidas más grandes que la vida". Sus canciones hablaban de amores imposibles, adulterios, mujeres independientes, deseo, marginación y supervivencia en una época marcada por la censura y las restricciones sociales. La copla se convirtió así en una auténtica válvula de escape para millones de personas que encontraban en aquellas letras una forma de reconocerse y de expresar sentimientos que pocas veces podían verbalizar en público.

Rocío Jurado, Lola Flores y Pastora Soler, tres figuras de la copla en España | Onda Cero Catalunya

🪭 Las folclóricas como espejo de la sociedad

Uno de los aspectos más interesantes de "Yo, folclórica" es la capacidad que tiene para explicar la historia reciente de España a través de sus artistas. Juanra López recuerda que la copla acompañó a una sociedad marcada por las enormes diferencias entre clases sociales y por las limitaciones de la España de posguerra. Mientras las élites vivían alejadas de determinadas realidades, las canciones de las folclóricas se convertían en la banda sonora de las clases populares. "Reflejaban la vida de la gente", explica el autor. Historias de sufrimiento, de pasión y de lucha que, lejos de encajar siempre con la moral oficial del momento, escondían mensajes mucho más transgresores de lo que a menudo se ha querido reconocer.

🏳️‍🌈 Una salida del armario cultural

Este libro tiene una dimensión profundamente íntima. Juanra López lo define como una suerte de "salida del armario cultural". Criado en una familia obrera, reconoce que durante su adolescencia llegó a ocultar su pasión por la copla en una época en la que determinados gustos musicales estaban asociados a estereotipos y prejuicios. "Me debía este libro al niño que fui", confiesa este hombre que nos ofrece esta mirada personal sobre la copla que dota a la obra de una enorme honestidad. El lector no encuentra únicamente un ensayo sobre artistas legendarias, sino también la historia de una generación que creció aprendiendo a esconder determinadas sensibilidades para encajar en los modelos sociales dominantes.