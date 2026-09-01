Les cures impulsen un dels sectors amb més futur del mercat laboral català

L'envelliment de la població catalana està transformant el mercat laboral i disparant la demanda de professionals dedicats a l'atenció de persones grans i dependents. Segons el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), aquesta tendència continuarà creixent durant els pròxims anys i està impulsant el desenvolupament de l'anomenada silver economy, el conjunt d'activitats econòmiques vinculades a l'augment de l'edat de la població.
El subdirector d'Ocupació Juvenil i Qualificació Professional del SOC, Miquel Carrión, explica que l'increment de l'esperança de vida i l'envelliment demogràfic generen noves necessitats assistencials i, en conseqüència, una demanda creixent de treballadors especialitzats en l'àmbit de les cures.
Per donar resposta a aquesta realitat, el SOC impulsa certificats professionals que permeten treballar tant en residències com en serveis d'atenció domiciliària. Es tracta de formacions especialitzades que combinen coneixements tècnics amb competències personals com l'empatia, la capacitat de treballar en equip i la vocació de servei.
Cada any unes 5.000 persones obtenen aquesta acreditació a Catalunya i actualment més de 3.300 alumnes s'estan formant en aquest àmbit. A més, els continguts formatius s'estan actualitzant per adaptar-se a les noves necessitats derivades de l'envelliment de la població.
Tot i que el SOC no s'ha fixat un objectiu concret de professionals a formar, manté una oferta permanent arreu del territori i destaca les bones perspectives laborals del sector. Més del 60% de les persones que completen aquests estudis acaben trobant feina.
Els centres de formació especialitzats coincideixen que la demanda de professionals continua superant l'oferta disponible. Des de la Fundació CERCA expliquen que és habitual que les empreses es posin en contacte amb els centres per trobar treballadors qualificats, però asseguren que el nombre de persones interessades encara és insuficient per cobrir les necessitats actuals i futures.
La coordinadora de formació de la fundació, Antonia Martínez, atribueix part d'aquest dèficit al desconeixement i al limitat reconeixement social que tradicionalment ha tingut la professió. Malgrat això, assegura que cada vegada més persones veuen les cures com una oportunitat laboral estable i amb recorregut.
Les formacions no només preparen els alumnes per assistir persones grans o dependents en les activitats quotidianes. També inclouen aspectes com l'acompanyament emocional, l'empatia o la gestió del dol, competències considerades essencials en una feina en què sovint es creen vincles molt estrets amb els usuaris i les seves famílies.
La Fundació CERCA també destaca que cada vegada hi ha més homes que s'incorporen a aquestes formacions. Un fet que confirma que el sector de les cures s'ha consolidat com un dels àmbits amb més demanda i projecció de futur del mercat laboral català.