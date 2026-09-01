Marta Clari serà la nova secretària general d’Educació en substitució de Teresa Sambola

La nova secretària general del Departament d’Educació i Formació Professional serà Marta Clari, fins ara gerent de l’Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona. El seu nomenament, confirmat per fonts del departament, serà aprovat avui pel Consell Executiu.
Clari substituirà Teresa Sambola, destituïda per la consellera Esther Niubó amb l’objectiu d’encarar una “nova etapa” al departament. Tot i desvincular directament la decisió de la polèmica per les proves PISA, Niubó ha admès que aquest episodi ha estat el detonant per evidenciar problemes de funcionament interns.
Una llarga trajectòria a l’administració pública
Marta Clari és psicòloga infantil i pedagoga social. També compta amb un màster en Gestió Cultural per la Universitat de Barcelona i un màster en Gestió Pública per ESADE.
La seva trajectòria professional ha estat vinculada durant dècades a l’Ajuntament de Barcelona, on treballa des del 1990. Des de l’any 2000 ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat com la gerència del Consorci de Biblioteques de Barcelona, l’Institut de Cultura de Barcelona, l’Institut Barcelona Esports, l’Àrea de Drets de Ciutadania, l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat i, més recentment, l’Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat.
Fora de l’administració, també va exercir com a coordinadora de l’oficina de Pallassos Sense Fronteres.
El canvi arriba després de la polèmica de les proves PISA
El relleu a la secretaria general es produeix en un moment delicat per al Departament d’Educació, marcat per la controvèrsia generada per les proves PISA de 2025. La investigació interna impulsada pel departament ha conclòs que hi va haver una cadena d’errors en la gestió de la mostra d’alumnes participants, fet que impedirà comparar els resultats catalans amb els d’altres edicions.
Com a conseqüència, Educació ha obert tres expedients disciplinaris a dos funcionaris i un alt càrrec vinculats al Consell Superior d’Avaluació. Segons Niubó, la responsabilitat dels errors recau en el departament i no en les direccions dels centres educatius.
La consellera ha assegurat que mai no va rebre informació sobre les irregularitats detectades en les exclusions d’alumnes i ha defensat la necessitat de renovar l’estructura directiva per recuperar la confiança en el departament a pocs dies de l’inici del curs escolar 2026-2027.