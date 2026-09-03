Juan Fernández (PP): "El traspàs de les competències d'immigració és una enorme irresponsabilitat"

El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha assegurat en una entrevista a 'La Brúixola' que Pedro Sánchez és el "principal responsable" de la crisi migratòria de Ceuta i ha negat que el Partit Popular tingués informació prèvia sobre l'arribada massiva d'immigrants. Fernández també ha carregat contra la proposta de transferir competències d'immigració a Catalunya, que considera una "enorme irresponsabilitat".
Finançament autonòmic: "Un acord fora del consens"
Fernández també ha valorat la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera convocada per abordar el nou model de finançament. Tot i defensar la necessitat de reformar el sistema actual, ha criticat la proposta impulsada pel Govern espanyol per considerar que neix d'un acord bilateral entre el PSOE i ERC. Segons el secretari general del PPC, qualsevol reforma hauria de ser negociada amb el conjunt de les comunitats autònomes i no respondre a pactes particulars entre el Govern central i una formació política concreta.
Petició de cessament d'Esther Niubó
En clau catalana, el dirigent popular ha tornat a reclamar la dimissió o destitució de la consellera d'Educació, Esther Niubó, a qui atribueix una gestió "nefasta" del departament. De cara al nou curs polític, ha situat com a prioritats del PPC la millora dels serveis públics, l'habitatge, la sanitat i l'educació, i ha criticat que el debat polític continuï centrat en la llei d'amnistia.