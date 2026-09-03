Com haurem d’entrar a partir del gener a La Meva Salut?

El Departament de Salut eliminarà l’accés amb usuari i contrasenya a La Meva Salut a partir del gener del 2027. L’objectiu és reforçar la protecció de les dades sanitàries mitjançant sistemes d’identificació digital més segurs, com l’idCAT Mòbil, el certificat digital, el DNI electrònic o Cl@ve.
Les dues modalitats d’accés conviuran durant els pròxims mesos, però el canvi es començarà a aplicar el 15 de setembre, quan els usuaris ja no podran generar contrasenyes noves. Salut també prepara una campanya informativa i diferents mesures d’acompanyament per facilitar la transició, especialment entre les persones grans o amb menys competències digitals.
Un canvi motivat per la seguretat de les dades
La directora de l’Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, ha explicat a La Ciutat que la mesura respon a la necessitat de protegir una informació especialment sensible.
“Les dades de salut són dades personals, d’alta sensibilitat, i per normativa es consideren de categoria especial”, ha assenyalat Serra, que ha defensat que cal protegir-ne l’accés “amb mètodes d’identificació digital segurs”.
L’idCAT Mòbil funciona amb un sistema d’autenticació que envia un codi temporal i d’un sol ús al telèfon de l’usuari. Segons Serra, Salut vol evolucionar cap a “un sistema segur i robust” que integri les diferents identificacions digitals acceptades per l’Administració.
Una mateixa sessió per gestionar diferents usuaris
La desaparició progressiva de les contrasenyes ha generat preocupació entre alguns usuaris i familiars de persones grans, que temen que el canvi pugui agreujar la bretxa digital. Per donar resposta a aquesta situació, Salut treballa per integrar a La Meva Salut l’eina Representa, del Consorci Administració Oberta de Catalunya.
Aquest sistema permetrà que una persona adulta delegui en una altra la gestió de la seva informació sanitària. “Jo entraré dins de La Meva Salut, triaré algú i li diré ‘vull que tu em representis’”, ha explicat Serra. El permís tindrà una durada determinada i es podrà revocar quan l’usuari ho decideixi.
Serra considera que aquesta fórmula serà especialment útil quan els familiars viuen en municipis diferents: “La idea és que serà un accés molt més segur, molt més àgil, molt més fàcil i, a més, integrat”.
Les persones grans reclamen més acompanyament
El president de la Federació d’Associacions de Persones Gran de Catalunya (FATEC), Josep Carné, ha valorat positivament la possibilitat de delegar la gestió, però ha advertit que aquesta solució no elimina la dependència digital de moltes persones.
“Em sembla que és una bona possibilitat sempre que aquests fills o aquests gestors estiguin disponibles”, ha afirmat Carné. El president de la FATEC ha reclamat que el canvi vagi més enllà de les campanyes informatives i incorpori ajuda presencial: “Sobretot informació i, més que informació, acompanyament”.
Carné ha proposat que els professionals o el personal dels centres d’atenció primària ajudin les persones grans a donar-se d’alta a l’idCAT Mòbil i els expliquin com utilitzar-lo.
En aquest sentit, Salut assegura que aquest acompanyament ja forma part del calendari previst. Segons Elisenda Serra, el Departament formarà el personal d’atenció ciutadana, dels centres sanitaris i de les oficines de la Generalitat perquè pugui ajudar els usuaris a activar l’idCAT Mòbil.