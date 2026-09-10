Les morts per suïcidi cauen un 17% a Catalunya però encara superen el mig miler

L'any passat es van suïcidar 556 persones a Catalunya, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Tot i que la xifra continua sent esfereïdora, representa una disminució del 17% respecte al 2022. També s'han reduït, per primer cop en més de cinc anys, els intents de suïcidi, que han caigut un 7%.
En paral·lel, ha augmentat el nombre de consultes per ideació suïcida. És a dir, més gent ha optat per demanar ajuda. Per al psicopedagog Carles Alastuey, portaveu de Després del Suïcidi — Associació de Supervivents, l'aparició dels telèfons de prevenció ha estat clau. "El fet que les persones amb patiment o desesperança, en el moment d'una crisi, puguin trucar per demanar ajuda, sens dubte, ha suposat una millora substancial. Els permet parlar-ne amb confidencialitat, amb intimitat, sense por del que puguin pensar els altres", ha destacat en declaracions a Onda Cero Catalunya, coincidint amb el Dia Internacional per a la Prevenció del Suïcidi.
Els homes se suïciden més, les dones ho intenten més
Del total de persones que van morir per suïcidi l'any passat, el 75% eren homes. Aquesta tendència es repeteix any rere any, però, per contra, les dones cometen més intents de suïcidi que no pas els homes. Segons Alastuey, aquesta paradoxa s'explica perquè els homes acostumen a fer servir mètodes més extrems, i per tant els seus intents acaben més sovint amb defunció. "Hi tenen molt a veure qüestions conductuals pròpies de cada gènere", afegeix.
Les autolesions en els joves
D'altra banda, l'expert posa el focus també en els joves. "Arran de la pandèmia i de l'esclat de l'ús de les xarxes socials com a element fonamental de relació, el nombre d'autolesions entre la joventut va augmentar d'una forma exponencial, molt especialment entre les noies", lamenta.
Alastuey assegura que aquesta situació s'ha començat a corregir darrerament, però que "les conductes autolesives continuen estant normalitzades entre els joves". En aquest sentit, apunta a determinats continguts que es poden consumir a internet. "A la xarxa s'informa de formes d'aprimar-se, de formes de restricció alimentària, maneres de fer-se mal... que causen un impacte en aquest col·lectiu", detalla.
Amb tot, recorda que el pic de mortalitat per suïcidi, així com de temptatives, es va assolir després de la covid, tot i que la xifra havia anat en augment des de la crisi econòmica del 2008. Ara, diu, ens acostem a dades anteriors a aquesta crisi, perquè hem encadenat tres anys de reducció, però alerta que, malauradament, la xacra del suïcidi encara és lluny de desaparèixer: "Cada any se suïciden persones. No ho podem normalitzar".