Salvador Illa exposarà la seva visió de futur per a Catalunya en l’equador del mandat

El president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència a les Drassanes de Barcelona coincidint amb l’equador de la legislatura. L’acte servirà per exposar la seva visió sobre el futur de Catalunya i obrirà una setmana de debats i trobades organitzades pel Govern arreu del territori.
Durant la intervenció, Illa repassarà els principals reptes que, segons l’executiu, haurà d’afrontar el país durant la pròxima dècada. Entre les qüestions que centrarà el discurs hi ha l’accés a l’habitatge, la millora de la productivitat econòmica, la formació i la transició climàtica.
El context internacional, també al centre del discurs
El president també farà una anàlisi de l’actual context internacional i del paper que vol que Catalunya hi jugui en els pròxims anys. La conferència es planteja com una reflexió de país a mig mandat i com una oportunitat per fixar prioritats polítiques i econòmiques de cara al futur.
L’acte donarà inici a una setmana de trobades impulsades pel Govern amb la voluntat d’estendre aquest debat més enllà de Barcelona i implicar diferents territoris i sectors de la societat catalana.
Un acte marcat pels debats polítics del moment
La compareixença arriba, però, en un moment en què el Govern té diversos fronts oberts. Entre aquests destaquen el conflicte amb els docents després de la vaga convocada coincidint amb l’inici del curs escolar i els recents canvis a la cúpula dels Mossos d’Esquadra.
Per aquest motiu, està per veure si Illa aprofita la seva intervenció per referir-se a aquestes qüestions d’actualitat i aclarir la posició de l’executiu.
L’escenari escollit per a la conferència també té una càrrega simbòlica. Les Drassanes de Barcelona van ser el mateix espai on, l’abril del 2024, Salvador Illa va presentar la seva proposta electoral sota el lema “Unir i servir”, donant el tret de sortida a la campanya que posteriorment el va portar a la presidència de la Generalitat.