Salvador Illa reclama un gran pacte educatiu i apel·la a la unitat en la conferència pels dos anys de mandat

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprofitat la conferència de balanç de mig mandat per fer una crida a impulsar un gran debat de país sobre el futur de l’educació catalana. En un context marcat pel malestar del sector, la vaga docent de l’inici de curs i la polèmica de les proves PISA, Illa ha defensat la necessitat d’assolir un nou consens per portar el sistema educatiu “a l’excel·lència”.
El president ha anunciat que iniciarà una ronda de contactes amb les forces polítiques amb representació parlamentària i que el debat estarà liderat pel Consell d’Educació de Catalunya. També s’ha compromès a avançar cap a l’objectiu de destinar el 6% del PIB a educació i ha reconegut que la millora del sistema educatiu és una demanda compartida tant pel sector com pel conjunt de la societat catalana.
Defensa la unitat i dona per superada una dècada de divisió
Durant la seva intervenció, sota el títol “El futur és aquí”, Illa ha defensat que Catalunya ha deixat enrere una etapa de “paràlisi i divisió” i ha reivindicat la unitat com un element imprescindible per afrontar els reptes dels pròxims anys.
El president ha assegurat que Catalunya torna a ser “un projecte col·lectiu” i ha advertit que hi ha interessos que busquen mantenir dividida la societat catalana. Per això, ha apel·lat a totes les forces polítiques a treballar conjuntament per preparar el país davant d’un món que ha definit com a “en plena refundació”.
En aquest sentit, també ha fet una defensa de la convivència i de la cohesió social, alhora que ha rebutjat actituds xenòfobes o racistes, que ha qualificat d’allunyades dels valors de la societat catalana.
Climatització d’escoles i mesures sobre intel·ligència artificial
Entre els principals anuncis de la conferència destaca el Pla Actualitza Clima, que preveu climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya abans del curs 2030-2031.
El projecte inclourà 2.530 centres educatius i 51 residències, amb una inversió prevista de 2.558 milions d’euros. Segons Illa, el Consell Executiu aprovarà aquesta iniciativa aquest mateix dimarts.
El president també ha avançat noves mesures relacionades amb la intel·ligència artificial. Entre elles, la creació d’un registre de sistemes algorítmics per conèixer on i com s’utilitza aquesta tecnologia, així com un pla específic per formar els treballadors que puguin veure's més afectats per la transformació del mercat laboral derivada de la IA.
Crítiques de l’oposició
El discurs ha generat reaccions immediates de l’oposició. Des de Junts, la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, ha acusat Illa d’intentar “amagar el fracàs” del seu govern amb nous anuncis i ha qualificat l’executiu de “mediocre”.
Per la seva banda, la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha criticat el que considera un discurs “triomfalista” i ha retret al president que no abordés qüestions com les incidències de Rodalies o la pobresa infantil. També ha qüestionat que mantingui la voluntat d’ampliar l’aeroport del Prat en un context marcat pels efectes del canvi climàtic.
La conferència ha reunit una àmplia representació institucional, política, econòmica i social al Museu Marítim de Barcelona, coincidint amb els dos anys de mandat de Salvador Illa al capdavant de la Generalitat.