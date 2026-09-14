La crisi ferroviària

Rodalies executa només el 37% del pla d'inversions de 8.000 milions d'euros previst fins al 2030

La modernització de Rodalies continua sent un dels grans reptes del Govern de Salvador Illa. Tot i que el Ministeri de Transports manté en marxa el pla d'inversions de 8.000 milions d'euros per transformar la xarxa ferroviària catalana abans del 2030, fins ara només se n'ha executat el 37%.

Redacción

Barcelona |

Rodalies
Rodalies | Ajuntament de Vilanova

Des de l'inici del programa s'han invertit prop de 2.900 milions d'euros en diferents actuacions destinades a millorar la infraestructura ferroviària i reduir les incidències que afecten diàriament milers d'usuaris. Entre els projectes més destacats, hi ha el desdoblament de la línia R3 entre Parets del Vallès i la Garriga, unes obres que van començar l'octubre del 2025 i que han de contribuir a augmentar la capacitat i la fiabilitat del servei.

Una llarga llista de projectes

Durant els primers mesos d'aquest any, també s'han desenvolupat treballs de millora als túnels del Garraf, Rubí, Picamoixons i Planoles. Paral·lelament, està pràcticament enllestida la renovació integral de la línia aèria de contacte entre Figueres i Portbou, mentre continuen les actuacions per millorar l'accessibilitat de diverses estacions i la construcció de nous equipaments ferroviaris.

Entre les infraestructures clau que avancen dins del pla destaquen la nova estació de la Sagrera i la transformació de Barcelona Sants. A més, l'actualització del programa d'inversions incorpora un pla específic per adaptar la xarxa a l'arribada dels nous trens d'Alstom, que segons les previsions començaran a entrar en servei a partir de la primavera, amb l'objectiu de millorar la puntualitat i la qualitat del servei de Rodalies a Catalunya.

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