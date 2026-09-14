Rodalies executa només el 37% del pla d'inversions de 8.000 milions d'euros previst fins al 2030

Des de l'inici del programa s'han invertit prop de 2.900 milions d'euros en diferents actuacions destinades a millorar la infraestructura ferroviària i reduir les incidències que afecten diàriament milers d'usuaris. Entre els projectes més destacats, hi ha el desdoblament de la línia R3 entre Parets del Vallès i la Garriga, unes obres que van començar l'octubre del 2025 i que han de contribuir a augmentar la capacitat i la fiabilitat del servei.
Una llarga llista de projectes
Durant els primers mesos d'aquest any, també s'han desenvolupat treballs de millora als túnels del Garraf, Rubí, Picamoixons i Planoles. Paral·lelament, està pràcticament enllestida la renovació integral de la línia aèria de contacte entre Figueres i Portbou, mentre continuen les actuacions per millorar l'accessibilitat de diverses estacions i la construcció de nous equipaments ferroviaris.
Entre les infraestructures clau que avancen dins del pla destaquen la nova estació de la Sagrera i la transformació de Barcelona Sants. A més, l'actualització del programa d'inversions incorpora un pla específic per adaptar la xarxa a l'arribada dels nous trens d'Alstom, que segons les previsions començaran a entrar en servei a partir de la primavera, amb l'objectiu de millorar la puntualitat i la qualitat del servei de Rodalies a Catalunya.