Més d'un any després que Telus tanqués de manera sobtada la seva activitat de moderació de continguts per a Meta a Barcelona, els afectats afronten el judici que ha de determinar si l'acomiadament col·lectiu de prop de 2.000 treballadors va ser ajustat a dret. En una entrevista a La Brúixola, l'exmoderador Andreu García ha denunciat que els treballadors van ser informats del tancament el mateix dia i ha assegurat que l'empresa es va acollir a un procediment que, segons la seva interpretació, no s'ajustava a les obligacions d'una gran tecnològica.
Més enllà de l'ERO, García també ha fet referència a altres procediments judicials relacionats amb presumptes discriminacions salarials i amb la prevenció de riscos laborals. Segons ha explicat, treballadors de diferents mercats lingüístics cobraven salaris diferents tot i realitzar les mateixes funcions. L'exmoderador sosté que aquestes diferències figuraven directament al salari base i recorda que alguns processos judicials ja han donat la raó a treballadors afectats.
Durant la conversa, García també ha detallat la duresa de la seva feina, encarregada de retirar continguts violents, d'odi o relacionats amb abusos perquè no arribessin als usuaris de les xarxes socials. "Pensa en qualsevol contingut imaginable. Nosaltres ja l'hem vist", ha resumit. L'exmoderador ha afirmat que els recursos de suport psicològic eren insuficients davant l'exposició continuada a aquest tipus d'imatges i ha admès que va arribar a patir insomni recurrent. De cara al judici, els afectats esperen que es reconegui la nul·litat de l'ERO i que s'obri la porta a una "sortida digna" després de més d'un any d'incertesa.