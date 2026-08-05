L’Escaldàrium: la llegenda de foc i aigua que dona vida a Caldes de Montbui

L’Escaldàrium s’ha consolidat com una de les celebracions més emblemàtiques de Caldes de Montbui. La festa, creada l’any 1994, gira al voltant d’una llegenda que explica l’origen de les famoses aigües termals del municipi.
Segons el relat, el cel i l’infern van lliurar una gran batalla de foc i aigua a la plaça del poble. D’aquest enfrontament en van néixer unes aigües capaces de cremar com la lava i, alhora, guarir, donant una explicació mítica a les aigües termals que caracteritzen la vila. La celebració combina nou danses de foc i aigua, música en directe, figures pirotècniques i la participació activa de centenars de veïns. Amb els anys, la festa ha evolucionat i s’ha anat perfeccionant sense perdre el seu esperit popular.
Segons els seus organitzadors, l’Escaldàrium és avui una de les principals senyes d’identitat de Caldes de Montbui i un element clau de cohesió i sentiment de pertinença entre els habitants del municipi.
La festa se celebra habitualment el segon dissabte de juliol i atrau visitants d’arreu de Catalunya, convertint el foc, l’aigua i la llegenda en els grans protagonistes de la nit.