Begoña Alberdi: "Interpretar Montserrat Caballé ha estat el repte més gran de la meva vida"

Begoña Alberti tornarà a emocionar el públic, aquesta vegada des de la gran pantalla. La cantant ha estat l'encarregada de donar vida a Montserrat Caballé en la pel·lícula biogràfica dedicada a la llegendària soprano barcelonina, un projecte que ella mateixa defineix com "el repte més gran" de la seva trajectòria artística.
La veu és seva
La soprano ha explicat a #LaCiutatdEstiu com ha viscut una experiència que va començar gairebé en secret. De fet, ara fa un any ja va visitar els estudis del programa, però aleshores només va deixar caure que tenia entre mans un projecte molt especial. Avui, aquell misteri ja té resposta: "Quan m'ho van proposar vaig pensar: però per què jo?". I em van respondre: 'És que només pots ser tu". La barcelonina reconeix que el pes emocional del personatge anava molt més enllà del repte interpretatiu. I és que al llarg de la vida, Alberdi ha admirat profundament Caballé i ha compartit escenari amb ella en diferents ocasions.
Un final molt emotiu
El biopic s'ha rodat durant sis setmanes i culmina amb una escena molt especial al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, un escenari carregat de simbolisme tant per a Montserrat Caballé com per a la mateixa Begoña Alberdi. La soprano ja va viure amb molta emoció el moment de rodar el final de la pel·lícula a l'escenari del coliseu barceloní. Ara, després d'haver vist acabat el muntatge, assegura que és el moment més emocionant de tot el procés. "Quan finalment la vaig veure sencera vaig pensar: 'Uau'. Sobretot el final, al Liceu, és molt emocionant."
Transformació impactant
Ella mateixa ho admet en ser preguntada per la similitud física i de fesomia que han aconseguit el maquillatge i la caracterització en general: "Fa por de com m'hi assemblo". La previsió és que la producció s'estreni abans que acabi aquest any i que sigui un dels grans moments d'aquest any sobretot per al món de la lírica.