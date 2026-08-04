Comparteix el menjar lluita contra el malbaratament alimentari amb la recuperació d’excedents per a entitats socials

Mentre cada dia es llencen grans quantitats d’aliments en bon estat, moltes famílies continuen tenint dificultats per accedir a una alimentació adequada. Per combatre aquesta realitat, el projecte Comparteix el Menjar, impulsat per Nutrició Sense Fronteres, recupera excedents alimentaris i els fa arribar a entitats socials de Barcelona.
L’any 2025, l’organització va rescatar prop de 40.000 quilos d’aliments gràcies a la col·laboració d’una seixantena de donadors, entre hotels, empreses de càtering, escoles i grans esdeveniments com el Mobile World Congress. Actualment, els aliments recuperats es distribueixen a una trentena d’entitats que donen suport a persones en situació de vulnerabilitat.
El projecte prioritza sempre la seguretat alimentària i la qualitat nutricional dels productes, evitant aliments crus o ultraprocessats. Des de Nutrició Sense Fronteres també recorden que gran part del malbaratament es produeix a les llars i animen la ciutadania a planificar millor la compra, diferenciar entre caducitat i consum preferent i aprofitar els aliments abans de llençar-los.