La frase "si ja funciona, per què tocar-ho?" és una de les més repetides en l'àmbit empresarial. Però, segons Rodrigo Orlando, consultor ERP d'Esofitec, obtenir bons resultats no sempre significa que els processos siguin eficients. En una nova entrega de l'espai de digitalització que obrim a 'La Brúixola', Orlando ha advertit que moltes empreses continuen funcionant gràcies a l'esforç extra dels equips o a sistemes poc preparats per créixer.
El consultor defensa que la digitalització permet reduir tasques repetitives, minimitzar errors i millorar la gestió del negoci. De fet, recorda que els autònoms i petites empreses poden arribar a dedicar fins a 226 hores l'any a tràmits administratius. Orlando també ha insistit que la tecnologia no s'ha de veure com una despesa, sinó com una inversió: "cap negoci creix sense invertir". Això sí, recomana fer el pas amb planificació i assessorament especialitzat per identificar els punts on la tecnologia pot aportar més valor.