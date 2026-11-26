Una cinquantena de docents en vaga han accedit aquest dijous al matí a les cotxeres del Palau de la Generalitat per protestar contra el que consideren una manca de recursos per a l'educació pública.
L'acció s'ha produït cap a les 7h, pocs minuts després de l'obertura de l'accés principal de l'edifici. Els manifestants han entrat a l'espai amb samarretes grogues i han desplegat una pancarta amb el lema: "Prou promeses electorals, volem recursos reals".
Durant la protesta també han llegit una carta adreçada al president de la Generalitat, Salvador Illa, en què exigeixen la convocatòria immediata del comitè de vaga i la reobertura de les negociacions amb el Govern.
Reivindicacions laborals i educatives
A la carta, els docents reclamen millores salarials vinculades a l'IPC, la reducció de ràtios, la internalització de serveis externalitzats, la derogació del decret de plantilles i més capacitat de decisió dels claustres.
També defensen un major finançament de l'escola pública, la garantia del català com a llengua vehicular i mesures concretes per millorar les condicions laborals del conjunt del personal educatiu.
Durant l'acció s'han sentit consignes contra les polítiques educatives del Govern i peticions de dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó.
Els Mossos desallotgen els manifestants
Després de diverses converses entre representants dels docents i el servei de mediació dels Mossos d'Esquadra, els manifestants han intentat abandonar les cotxeres per unir-se a la concentració convocada a la plaça Sant Jaume.
Segons els participants, inicialment se'ls ha comunicat que podrien sortir sense ser identificats. Tanmateix, finalment agents de la Brigada Mòbil han impedit la seva sortida i han iniciat el desallotjament de l'espai.
El Govern analitzarà els fets
Fonts del Govern han indicat que s'analitzarà l'entrada dels manifestants a les cotxeres del Palau. Els Mossos d'Esquadra han defensat que l'actuació s'ha basat prioritàriament en el diàleg i la mediació i han remarcat que en cap moment els protestants han accedit a dependències interiors de l'edifici.
La policia ha anunciat l'obertura de diligències per determinar si dels fets se'n poden derivar responsabilitats penals o administratives.
A l'exterior del Palau, prop de 200 persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume en suport als docents que participaven en l'acció de protesta.