La màgia del piano tornarà a conquerir Barcelona

Aquest divendres, 22 de maig, Barcelona farà sò de piano. I és que la Fundació Occident, en col·laboració amb el Concurs Internacional de Música Maria Canals, impulsen des de fa uns anys una iniciativa en la que instal·len pianos de cua per la ciutat perquè, qui vulgui, pugui tocar una estona i omplir de màgia els carrers de la ciutat. Aquesta iniciativa no és exclusiva de Barcelona, ja que també s'ha fet en d'altres ciutats espanyoles, però ara li toca a la capital catalana.
Durant tota la jornada, 10 pianos de cua es repartiràn pels carrers de la ciutat, per exemple a l’eix de Consell de Cent, al Passeig Sant Joan o Arc de Triomf, entre d'altres localitzacions, per a que qualsevol persona que ho desitgi pugui tocar, escoltar o simplement deixar-se emportar per la música al centre de la ciutat. Una acció que deixa moltes imatges pel record, tant de pianistes tant amateurs com professionals, com també del públic que s'hi acaba aplegant en algunes ocasions, o col·laboracions espontànies.
Per saber més sobre aquesta iniciativa hem parlat amb Ignacio Gallardo-Bravo Carreras, director general de la Fundació Occident.