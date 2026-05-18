'Material Sensible': Superar l'abús sexual infantil a través de la fotografia

El centre cultural Casa Elizalde de Barcelona acull, fins el 18 de juliol, 'Material Sensible'. Es tracta d’un projecte, organitzat per la Fundació Photographic Social Vision, en col·laboració amb la Fundació Vicky Bernadet, que apropa la fotografia a persones supervivents d’abusos sexuals en la infància, defensant la fotografia documental com una via per construir una societat més conscient i més ben informada i fent una gran tasca de prevenció i sensibilització sobre l’abús sexual infantil.
En la que és la seva cinquena edició, "Material sensible" ha comptat amb la participació de vuit dones que han patit abusos sexuals en la infància i que es troben en la fase final del procés terapèutic. Les participants han utilitzat la fotografia com a eina d'expressió creativa per revisar els seus recorreguts vitals i explicar-los per ajudar altres persones.
A 'La Ciutat' hem conegut de prop aquesta exposició de la mà de la seva responsable, Mireia Plans, i també hem pogut parlar amb una de les dones participants de la mostra, la Nadhia Nizarala.