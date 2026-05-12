Ciutat Solidària: Agam

Al 'Ciutat Solidària' d'avui hem conegut l'associació Agam, que des del 2018 treballa perquè les persones amb problemes de salut mental arribin a la vellesa amb una qualitat de vida on sigui respectada la seva identitat. Fomenten la formació de professionals, cuidadors i d’altres persones interessades en la salut mental, impulsen projectes en residències, a banda de fer una gran tasca de sensibilització i també de suport tant a famílies com a institucions que es dediquen a aquest àmbit. Per conèixer millor Agam ens ha acompanyat a l'estudi la seva presidenta, Margarita Ibáñez, que ens ha explicat els origens de l'entitat i els projectes amb els que compten, com el projecte SURYA i l'Hort-teràpia, entre d'altres iniciatives.