S'acosta un 'Súperniño': Què és i com ens afectarà?

En les properes setmanes el sistema climàtic mundial es veurà afectat properament pel ‘Superniño’. Es tracta d’un esdeveniment meteorològic complex que altera el sistema climàtic mundial a partir del que passa al centre de l'oceà Pacífic i que es produeix quan els vents de la zona del Pacífic canvien de direcció i fan pujar la temperatura de l'oceà. Concretament, això té lloc en una àrea determinada, a uns 30 graus de latitud de l'hemisferi nord i sud, que s'anomena zona de convergència intertropical. Aquesta alteració modifica completament el sistema atmosfèric i acaba transformant la climatologia habitual de moltes parts del món.
A 'La Ciutat' hem volgut conèixer de prop aquest fenòmen i per això hem parlat amb en Javier Martín Vide, catedràtic de Geografia Física de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, que explicava que "el Niño és un escalfament del Pacífic Equatorial que, tot i que ens queda lluny, aquest escalfament episòdic té una translació cap a altres indrets del planeta, i això fa que hi hagi un escalfament, un augment de temperatures que provoca fenòmens extrems, com pluges molt fortes o onades de calor. Ara estem en una fase neutra però les previsions contemplen que cap al juny hi hagi un escalfament progressiu que es traslladarà a tota la geografia. Si aquest escalfament es manté puja de grau fins arribar a l'anomenat 'SúperNiño'. Ara per ara, tranquil·litat, perquè hem de contemplar com actúa el Niño"
I què hem d'esperar en quant a l'afectació a casa nostra?: "La senyal del Niño és relativament dèbil. Sí que en ocasions ha coindicidit amb pluges torrencials però l'efecte més evident seria provocar un any més càlid del normal, perquè arriba de l'escalfament del Pacífic Equatorial. En alguns llocs de la costa de l'Amèrica del Sud, que està recorreguda por aigues molt fredes, les corrents de Humboldt, es veuen substituides per aigues més càlides, i les zones més àrides i més extremes, com el desert d'Atacama, quan arriba el Niño aquelles aigues desestabilitzen la climatologia".
Martín Vide recorda que "el Niño que arriba ara coincideix amb un escalfament global. Que hi ha un canvi climàtic i un escalfament global és evident, estem vivint els anys més càlids dels darrers anys, i la temperatura general no para d'augmentar dècima a dècima. Està comprovat que els fenòmens meteorològics ara son més extrems, tot i que per veure els efectes de tot això en aquest proper Niño hem d'esperar".