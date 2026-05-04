Anna Gómez (Dignitat a les vies): "Que no ens prenguin el pèl"

Aquesta setmana que encetem avui és la darrera en el que els títols de Rodalies seran gratuïts. A partir d’aquest dissabte 9 de maig aquests títols tornaran a ser de pagament tot i que la situació a les vies encara és lluny de ser la desitjable. De fet tant des del govern espanyol com també des de la Generalitat ja van prorrogar una setmana aquesta gratuïtat.
L’administració argumenta aquesta decisió pel fet que al llarg d’aquesta setmana es recuperarà la circulació a algunes vies. Avui, per exemple, l’R15 entre Reus i Mora la Nova torna a oferir servei i demà ho faran l’R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i l’R4, ja sense llançadora entre Terrassa i Manresa. Tot això es va confirmar el dijous, quan la consellera de Territori Silvia Paneque i el secretari d’estat de Transports, José Antonio Santano, van presidir l’acte de reobertura del túnel de Rubí. Allà, Paneque va explicar que, amb aquestes darreres reobertures, Rodalies està oferint el 96% dels serveis potencials. Aquest optimisme contrasta amb la realitat que encara estàn havent de viure els usuaris. Sense anar més lluny, aquest matí han iniciat les obres de millora de la infraestructura entre La Plana-Picamoixons i Sant Vicenç de Calders que obliguen a desviar el servei de la línia R-13 per Tarragona i Reus, com a R-14. Els treballs s'allargaran fins al 6 de juliol. Aquest matí, l'autobús de les 6.39h no ha circulat perquè no s'ha localitzat el conductor i a les 7.15h, sis persones han pujat un dels dos autocars habilitats. Tot això ha generat moltes queixes dels usuaris.
És per això que a 'La Ciutat' hem volgut parlar amb la portaveu de la plataforma 'Dignitat a les vies', Anna Gómez, que lamenta que mentre l'administració assegura que el servei s'ha restablert de manera acceptable, la realitat és una altra: "Si els fan falta calers perquè no poden seguir assumint-ho que ens ho diguin i com a mínim estarem atenent a una realitat, però dir que s'esta aconseguint normalitat al servei quan no és així... Segueix havent trams tallats i el que s'ha obert s'ha fet al 50%, que no ens prenguin el pèl", assegura Gómez. "El que ha passat és molt gros. Entenem que les coses no es fan d'un dia per l'altre, però ara volen córrer perquè necessiten cobrar els bitllets".
Sobre si el govern hauria de fer una rebaixa tenint en compte que segueix havent talls en alguns trams i limitacions de velocitat, Gómez afirma que "el preu no ha estat mai una discussió, però és cert que pagar 80 euros pel regional, i tenint en compte que tot en general està al 50% seria més lògic rebaixar-ho a aquest percentatge. És com si t'han fet pujar una muntanya amb pedres a la motxilla i després ens diuen que podràs anar en plà, però tú ja has carregat amb la motxilla plena de pedres", lamenta Gómez, que aposta perquè l'administració aprofiti per tornar a fer-ho tot de nou: "Ja que s'ha tocat fons i està tot com està podrien aprofitar per començar de zero".