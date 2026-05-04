CULTURA

La vida d'un fotoperiodista esportiu a 'Sóc fotògraf: Relats d'amor vida i feina'

Avui a 'La Ciutat' hem pogut parlar amb el fotoperiodista esportiu Manel Montilla, que celebra 35 anys de professió publicant un llibre titulat 'Sóc fotògraf. Relats d'amor, vida i feina'.

Gerard Sanz

Barcelona |

La de fotoperiodista és una feina especial, màgica i addictiva, segons diuen els que s'hi dediquen. Doncs hi ha un professional d'aquest camp, concretament en els esports, que ha volgut celebrar que compleix 35 anys exercint aquesta professió publicant un llibre titulat 'Sóc fotògraf. Relats d'amor, vida i feina' en el què explica els seus inicis, les seves vivències i les seves reflexions al voltant d'una professió que ha patit canvis amb el pas del temps. És en Manel Montilla, i amb ell hem pogut parlar de com i quan va començar a tirar fotos, convertint-se en la seva vida professional, de la passió que segueix sentint i de les dificultats que planteja aquest ofici. A més, també hem reflexionat al voltant dels canvis tecnològics que també han afectat al seu ofici, com el pas de la càmera analògica a la digital o la irrupció de la Intel·ligència Artificial.

