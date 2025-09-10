Baixa el nombre de suïcidis a Catalunya

Aquesta xifra equival a una mitjana de 12 suïcidis per setmana. Coincidint amb el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, avui 10 de setembre, es posa en relleu la importància de les eines de suport emocional com el Telèfon de Prevenció del Suïcidi (900 925 555), una iniciativa impulsada per voluntaris amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
Durant els darrers cinc anys, aquest servei ha atès més de 24.000 persones i ha aconseguit frenar prop d’un centenar d’intents de suïcidi. Montse Villalobos, psicòloga i responsable del servei, ha explicat que els preocupa especialment la taxa de suïcidi entre els joves. Aquesta és la segona causa de mort entre la població de 15 a 29 anys. Segons un estudi liderat per l’Institut de Recerca de l’Hospital del Mar, gairebé la meitat dels universitaris han pensat en el suïcidi en algun moment, una proporció molt superior a la de la població general.
Per fer front a aquesta realitat, fa dos anys es va posar en marxa un xat de suport emocional pensat per a joves que no se senten còmodes parlant per telèfon.
El metro de Barcelona, un espai sensible
El número del Telèfon de Prevenció del Suïcidi s’ha començat a difondre també al metro de Barcelona, on s’han registrat 31 suïcidis i 91 temptatives en els darrers cinc anys, segons dades de TMB. Només el 2023 es van comptabilitzar 10 morts i 29 intents, la xifra més alta que s’ha registrat fins ara. Aquest 2025, de moment, les dades són més baixes: 2 morts i 6 intents.
La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha defensat la necessitat de parlar obertament del suïcidi per trencar l’estigma que l’envolta i fomentar la prevenció.
Per això, i amb motiu del Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, TMB ha iniciat una campanya de sensibilització amb cartells situats davant de les vies i als vestíbuls de les estacions. Aquests cartells inclouen el número 900 925 555 i el 061, a més del lema: “Si vius una situació difícil, atura’t i truca”. També s’adrecen a les persones que hagin presenciat un suïcidi, oferint-los suport emocional.