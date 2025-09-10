Salut

Baixa el nombre de suïcidis a Catalunya

Segons dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 2024 es van registrar 538 morts per suïcidi a Catalunya, un 14,7% menys que l’any anterior, quan se’n van comptabilitzar 631.

Redacción

Barcelona |

Baixa el nombre de suïcidis a Catalunya
Baixa el nombre de suïcidis a Catalunya | ACN

Aquesta xifra equival a una mitjana de 12 suïcidis per setmana. Coincidint amb el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, avui 10 de setembre, es posa en relleu la importància de les eines de suport emocional com el Telèfon de Prevenció del Suïcidi (900 925 555), una iniciativa impulsada per voluntaris amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Durant els darrers cinc anys, aquest servei ha atès més de 24.000 persones i ha aconseguit frenar prop d’un centenar d’intents de suïcidi. Montse Villalobos, psicòloga i responsable del servei, ha explicat que els preocupa especialment la taxa de suïcidi entre els joves. Aquesta és la segona causa de mort entre la població de 15 a 29 anys. Segons un estudi liderat per l’Institut de Recerca de l’Hospital del Mar, gairebé la meitat dels universitaris han pensat en el suïcidi en algun moment, una proporció molt superior a la de la població general.

Per fer front a aquesta realitat, fa dos anys es va posar en marxa un xat de suport emocional pensat per a joves que no se senten còmodes parlant per telèfon.

El metro de Barcelona, un espai sensible

El número del Telèfon de Prevenció del Suïcidi s’ha començat a difondre també al metro de Barcelona, on s’han registrat 31 suïcidis i 91 temptatives en els darrers cinc anys, segons dades de TMB. Només el 2023 es van comptabilitzar 10 morts i 29 intents, la xifra més alta que s’ha registrat fins ara. Aquest 2025, de moment, les dades són més baixes: 2 morts i 6 intents.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha defensat la necessitat de parlar obertament del suïcidi per trencar l’estigma que l’envolta i fomentar la prevenció.

Per això, i amb motiu del Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, TMB ha iniciat una campanya de sensibilització amb cartells situats davant de les vies i als vestíbuls de les estacions. Aquests cartells inclouen el número 900 925 555 i el 061, a més del lema: “Si vius una situació difícil, atura’t i truca”. També s’adrecen a les persones que hagin presenciat un suïcidi, oferint-los suport emocional.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer