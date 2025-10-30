L'ús del català, en perillós descens. Ens hem de preocupar?

Les darreres dades sobre l’ús del català posen de manifest que, tot i que cada vegada hi ha més gent que coneix la seva existència, hi ha hagut un descens notable aquests darrers anys pel que fa el seu ús, fins el punt que avui dia només és la llengua habitual d’un terç de la població. És una de les conclusions que s'extreu l’Enquesta d’usos lingüístics que la Conselleria de Política Lingüística i l'Idescat fan cada cinc anys i que van presentar al febrer, tot i que les darreres dades que s’han tingut en compte son del 2023.
Si comparem l’enquesta del 2018 amb les dades del 2023 hi ha hagut un descens de gairebé quatre punts en el percentatge de persones que habitualment s'expressaven únicament en català, el 2018 eren un 36.1% i ara son un 32.6%. Traduït en xifres individuals, hi ha 94.000 persones menys que parlen en català de manera regular en un periode de cinc anys. Per contra, pugen lleugerament les persones que tenen el castellà com a llengua habitual i hi ha un augment de persones que asseguren que se senten bilingües. Aquest descens de l’ús del català es fa més evident si la comparació la fem amb dades dels últims 20 anys: El 2003 aquesta xifra era d’un 46%.
Tot i així, segons l'enquesta no es detecta que hi hagi persones que hagin deixat de parlar el català, però sí que hi ha un increment de 127.000 persones que no el fan servir mai. Del conjunt de la població, tan sols el 30% considera que el català és la seva llengua, mentre que l'any 2018 era el 36%. I deixem una darrera dada: L’ús del català ve disminuïnt des dels darrers deu anys.
Aquestes dades les hem analitzat de la mà del catedràtic en Filologia per la Universitat de Barcelona, Emili Boix, amb qui hem analitzat la salut del català i els detontants que hi ha hagut perquè la salut de la nostra llengua avui dia no sigui la millor. A més, també hem escoltat el punt de vista de l'Ester Alba, educadora infantil que ha treballat en diversos centres de Barcelona i qui ens ha explicat la situació del català a les escoles.