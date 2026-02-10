Ciutat Solidària: APAPS Llums

L'associació APAPS Llums no té ni un any de vida. Va ser fundada el 2025 a Barberà del Vallès i té com a objectiu fer prevenció i difusió per trencar l'estigma i el tabú que envolta el suïcidi. Hem conegut APAPS Llums de la mà de la seva presidenta, Carmen Secilla, i de la seva psicòloga, Laia Jáuregui, amb els que hem conegut la funció que fan, els projectes que tenen previstos i hem xerrat una mica al voltant de la complexa situació vers el suicidi, especialment en els més joves, agreujat després de la pandèmia.