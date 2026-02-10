CIUTAT SOLIDÀRIA - CONSORCI ZONA FRANCA BARCELONA

Ciutat Solidària: APAPS Llums

A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats solidaries i coneixem el seu origen i la tasca que fan. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Gerard Sanz

Barcelona |

L'associació APAPS Llums no té ni un any de vida. Va ser fundada el 2025 a Barberà del Vallès i té com a objectiu fer prevenció i difusió per trencar l'estigma i el tabú que envolta el suïcidi. Hem conegut APAPS Llums de la mà de la seva presidenta, Carmen Secilla, i de la seva psicòloga, Laia Jáuregui, amb els que hem conegut la funció que fan, els projectes que tenen previstos i hem xerrat una mica al voltant de la complexa situació vers el suicidi, especialment en els més joves, agreujat després de la pandèmia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer