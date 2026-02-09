WikiHousing, una solució en plena crisi d'habitatge

A ‘La Ciutat’ hem parlat molt de la mala situació que atravessa el sector de l’habitatge especialment a Barcelona i, malauradament, tot fa pensar que encara en parlarem durant un bon temps. Però com que en les situacions més complicades sempre en surten brots verds avui hem volgut conèixer un projecte que pretén facilitar l’accés a l’habitatge pels més joves. Es tracta de WikiHousing, un projecte impulsat per tres entitats com son l’estudi d’arquitectura Straddle3, la consultora ambiental Societat Orgànica i l’IDRA, l’Institut de Recerca Urbana de Barcelona, a través del qual s’alcen blocs de pisos amb estructura 100% de fusta, el que permet que el procés de construcció sigui molt més ràpid que en el cas dels convencionals blocs de formigó.
Avui, doncs, ens hem desplaçat al bloc que s'està contruïnt en plè barri del Poble Sec, un edifici de quatre plantes que, en un futur molt proper, ha d'allotjar joves inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial. Hem conegut aquest bloc de WikiHousing de la mà de l'arquitecte i mmebre de l'equip impulsor del projecte, David Bravo.