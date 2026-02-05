Les inversions de risc, una perillosa addicció a l'alça

Aquí al programa hem parlat en diverses ocasions de les addiccions amb les que estem més familiaritzats, des del consum d’alcohol o drogues passant per les apostes, les compres, el sexe o el joc, però l’addicció a les inversions econòmiques de risc no estava tipificada com a tal però ja hi ha estudis sobre addiccions que la inclouen. És el cas, per exemple, de l’estudi fet per la Fundació La Caixa, que apunta que la inversió a curt termini en actius financers, o trading, sembla tenir un important potencial addictiu. Els resultats de l'estudi revelen que el 13% dels espanyols han realitzat trading d'actius financers en l'últim any. El perfil més habitual de l'inversor és el d'un home de 39 anys, amb estudis superiors i inversor no profesional, però la seva incidencia en els més joves va a l’alça. Per demostrar que el paral·lelisme amb les apostes i amb el joc patològic és evident, s’apunta al fet que gairebé el 85% de les persones que complien els criteris de joc patològic havien invertit en l'últim any i que el 12,7% dels qui realitzaven trading van afirmar continuar fent-ho malgrat experimentar conseqüències negatives en el seu benestar.
D’altra banda, entitats que treballen per combatre les addicions, com per exemple ACENCAS, critiquen la presència de publicitat de plataformes d'inversió en espais públics com el metro i aivsen que aquestes pràctiques de risc es veuen “afavorides per una forta pressió publicitària i la manca de formació financera”.
Hem analitzat la situació i els perills que comporta auesta addicció de la mà de l’Elisabet Ruiz, doctora en Finances, professora d’Economia i Empresa a la Universitat Oberta de Catalunya i coach financera.