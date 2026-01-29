El presentisme laboral, un concepte nou i massa present avui dia

Avui al ‘Tema de la setmana’ hem abordat el sector laboral per introduïr i conèixer de prop un concepte del que no se’n parla però que forma part del dia a dia: el presentisme laboral. Tots tenim al cap l’absentisme laboral, aquella situació que es produeix quan un treballador o treballadora no acudeix al seu lloc de feina tot i no estar de baixa però el presentisme laboral és, segons alguns estudis, un fenòmen potser encara més habitual que l’absentisme i que tot i ser del tot contrari pot tenir encara més impacte que l’absentisme. Entenem per presentisme laboral el fet que un treballador o treballadora acudeixi al seu lloc de feina i inclús faci més hores de les que li toquen però sense ser productiu, allò que vulgarment anomenem ‘escalfar la cadira’. El presentisme laboral també es produeix quan aquest treballador va a treballar inclús estant malalt, el que, a banda d’afectar a la productivitat també posa en risc la resta de treballadors. Que es tracta d’un fenòmen habitual ens ho confirmen les dades que deixa l’Enquesta de qualitat i condicions de treball de la Generalitat 2025, que apunten que, d’entre els treballadors que declaren haver emmalaltit l’últim any, més de la meitat, el 51,3 %, asseguren haver anat a treballar igualment com a mínim una vegada. Per conèixer més de prop aquest concepte hem parlat amb l’Eva Rimbau, doctora en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona, ha estat professora agregada de la UOC en els àmbits de la direcció de recursos humans, la gestió del canvi, i la responsabilitat social corporativa i des del 2014 és membre de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Informació i Societat del Coneixement.