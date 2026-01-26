LES EXCURSIONS DE LA CIUTAT

Una passejada amb 'En bici sense edat'

A la secció 'Les excursions de La Ciutat' ens desplacem a llocs en els que valgui la pena explicar històries, ja sigui perquè son notícia o perquè val la pena parlar-ne. Ho fem en forma de connexions en directe o en reportatges.

Gerard Sanz

Barcelona |

L'associació ‘En Bici sense edat’ va rebre el màxim reconeixement a la darrera gala del Ciutat Solidaria, que es va celebrar el mes de desembre. Aquell dia, el dia de la gala, li vam traslladar a la coordinadora general de l’entitat, la Maria Elisa Ojeda, que ens agradaria poder viure de primera mà com son aquestes passejades. Doncs avui el Gerard s'ha muntat en un dels tricicles de l'entitat i ha acompanyat els voluntaris en una de les seves rutes per acompanyar tres usuàries de l'entitat. Els voluntaris eren en Jaume, en Dídac i en Pere, i les usuàries, residents de la residència Coliseé, al Paral·lel, l'Ana, l'Ester i la Maria Luisa, amb les que hem fet una petita ruta pel Raval.

