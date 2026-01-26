Una passejada amb 'En bici sense edat'

L'associació ‘En Bici sense edat’ va rebre el màxim reconeixement a la darrera gala del Ciutat Solidaria, que es va celebrar el mes de desembre. Aquell dia, el dia de la gala, li vam traslladar a la coordinadora general de l’entitat, la Maria Elisa Ojeda, que ens agradaria poder viure de primera mà com son aquestes passejades. Doncs avui el Gerard s'ha muntat en un dels tricicles de l'entitat i ha acompanyat els voluntaris en una de les seves rutes per acompanyar tres usuàries de l'entitat. Els voluntaris eren en Jaume, en Dídac i en Pere, i les usuàries, residents de la residència Coliseé, al Paral·lel, l'Ana, l'Ester i la Maria Luisa, amb les que hem fet una petita ruta pel Raval.