Coneixem 'Cántico del sol', un recull de làmines de Miró, de la mà del seu net

Fa uns dies, la Fundació Miró i la Successió Miró, l'entitat formada pels hereus del pintor que gestiona els seus drets, van publicar un llibre en col·laboració amb l'editorial Artika Books. Es tracta de 'Cántico al sol', un recull de 33 làmines representatives de l'època més madura de l'artista. Es tracta d'una edició de col·leccionista, limitada a 2.998 exemplars que reuneixen 33 làmines que reprodueixen fidelment els gravats de Miró, inspirats en el poema ‘Càntic de les criatures’ de Sant Francesc d’Assís, text en el qual l’artista va trobar un reflex espiritual de la seva relació amb la naturalesa i els elements essencials de la vida. L’obra és fruit de la col·laboració de l’editorial amb la Successió Miró de Palma, l’entitat formada pels hereus de Joan Miró per gestionar els drets de l’artista, i coincideix amb una triple efemèride: Els 50 anys de la creació de la sèrie original de Miró, els 50 anys de la inauguració de la Fundació Miró i els 800 anys del poema franciscà, font d’inspiració de l’artista. Avui a 'La Ciutat' hem rebut a l'estudi en Joan Punyet i Miró, net de l'artista i director de la Successió Miró, amb qui hem parlat d'aquest llibre i també del fet de ser net d'un dels grans artistes del nostre país.