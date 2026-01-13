Raida M, la cantant creada per IA que ha meravellat el món

Fa un any que la Raida M va començar la seva carrera musical, i en aquest temps tant curt s’ha convertit en tota una estrella: Avui dia té més de 40.000 seguidors a Youtube i 500 oients mensuals a Spotify. Però aquesta noia rossa i amb una veu que enamora amaga un secret. I és que és la primera cantant catalana feta per Intel·ligència Artificial. Tot ha sortit del cap i de les mans, també de l’ordinador, de l'Àngel Fabregat, un informàtic natural de la població lleidatana de Belianes que a partir d'un avatar de la seva mare de jove ha creat aquesta artista que interpreta amb estils molt variats i en diverses llengües, principalment català, castellà, i anglès, els poemes que escriu ell mateix. De fet el projecte va néixer amb la finalitat de musicar i promocionar els seus poemes, que, amb més d'un centenar de premis, són la seva gran passió. Amb la Raida M l’Àngel ha revolucionat el món de la música i les plataformes digitals a través d’aquests sons extrets de biblioteques sonores públiques i de videoclips fets totalment amb IA. Avui a 'La Ciutat' hem pogut conèixer el seu creador.