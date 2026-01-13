ENTREVISTA DE LA SETMANA

Raida M, la cantant creada per IA que ha meravellat el món

A la secció 'L'entrevista de la setmana' parlem i coneixem persones que destaquen per la seva singularitat, originalitat o mèrit, ja sigui per experiments, el seu ofici o iniciatives.

Gerard Sanz

Barcelona |

Fa un any que la Raida M va començar la seva carrera musical, i en aquest temps tant curt s’ha convertit en tota una estrella: Avui dia té més de 40.000 seguidors a Youtube i 500 oients mensuals a Spotify. Però aquesta noia rossa i amb una veu que enamora amaga un secret. I és que és la primera cantant catalana feta per Intel·ligència Artificial. Tot ha sortit del cap i de les mans, també de l’ordinador, de l'Àngel Fabregat, un informàtic natural de la població lleidatana de Belianes que a partir d'un avatar de la seva mare de jove ha creat aquesta artista que interpreta amb estils molt variats i en diverses llengües, principalment català, castellà, i anglès, els poemes que escriu ell mateix. De fet el projecte va néixer amb la finalitat de musicar i promocionar els seus poemes, que, amb més d'un centenar de premis, són la seva gran passió. Amb la Raida M l’Àngel ha revolucionat el món de la música i les plataformes digitals a través d’aquests sons extrets de biblioteques sonores públiques i de videoclips fets totalment amb IA. Avui a 'La Ciutat' hem pogut conèixer el seu creador.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer