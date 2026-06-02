Ciutat Solidària: ACAPPS

Avui al Ciutat Solidària hem conegut ACAPPS, una entitat nascuda el 1992 que treballa per la integració familiar, educativa, laboral i social de les persones sordes prelocutives i postlocutives i també ofereix suport a les seves famílies. ACAPPS forma part de la Federació ACAPPS, formada per les delegacions de Barcelona, Lleida i el Vallès. Per conèixer més a fons tant l’associació com també la federació ens han acompanyat a l’estudi els seus responsables de comunicació, la Francina Ballester, de l’associació ACAPPS, i el Francesc Voltas, de la Federació ACAPPS.
Amb ells dos hem parlat dels projectes amb els que compten aquestes entitats, que van des del suport a les persones amb sordesa, també a les seves famílies, passant pel procés d'inserció laboral o la sensibilització i divulgació per trencar estigmes i prejudicis. També ens han parlat de la gran tasca que fan l'entitat i la federació perquè les pròtesis auditives puguin arribar a l'abast de tothom.