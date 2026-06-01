FESesDESIGN converteix Barcelona en la capital del disseny

Ja el tenim aquí. S’acosta el dia en què Barcelona es tornarà a convertir, un any més, en la capital mundial del disseny. I és que els dies 12 i 13 de juny es celebra el FESesDESIGN, el festival de disseny de Barcelona organitzat per l’Escola Superior de Disseny de Barcelona (ESDESIGN), un punt de trobada per estudiants, professionals, alumni, docents i ments creatives que busquen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Un esdeveniment que, amb l’Antiga Fàbrica Estrella Damm com a epicentre, omple Barcelona de conferències, workshops, projectes, tours creatius i converses que miren el disseny des de la pràctica, la comunitat i la vida real. Són dues jornades carregades d’activitats que faran les delícies dels professionals i amants del disseny.
12 de juny: Aprèn fent
El tret de sortida serà el divendres 12 de juny amb una jornada centrada en la part més pràctica del disseny. Els assistents podran participar en una generosa selecció de workshops i dels ESDESIGN Tours. Els workshops, que es podran gaudir a la mateixa Antiga Fàbrica Estrella Damm de 10h a 17h, abordaràn diferents àrees del disseny des d’un punt de vista contemporani. Hi podem trobar, per exemple, l’aplicació de la Intel·ligència Artificial en processos creatius, el desenvolupament de projectes amb biomaterials o el disseny com a eina pel diàleg i l’impacte social. D’altra banda, els ESDESIGN Tours són unes rutes creatives exclusives guiades per experts que recorren Barcelona per descobrir estudis, espais creatius i showrooms. Unes rutes que ens permetran comprovar fins quin punt el disseny es materialitza en la ciutat, des de la creació i construcció de marques a com s'aplica en la vida quotidiana i passant per l'exploració de tendències. Tenint en compte que aquestes activitats es fan de manera simultània, la persona participant podrà formar part d’una única experiència, seleccionada prèviament sol·licitant la seva candidatura i validada per un comitè d’experts. Posarà punt i final a la jornada l’espai 'Connecting Designers', un espai de networking pensat per afavorir l'intercanvi i connexió dels assistents i professionals del sector.
13 de juny: Inspiració i futur
Si la jornada inaugural es centrarà en el vessant més pràctic, en la segona i darrera jornada agafaran el protagonisme la reflexió i inspiració, amb una programació farcida de conferències i xerrades que permetran el públic apropar-se i viure en primera persona les experiències, processos i visions de professionals del disseny contemporani. Tot això es tradueix en una jornada on els assistents podran descobrir noves perspectives, entendre i assimilar els reptes actuals del sector i també connectar amb diferents maneres d'abordar la creativitat des de la pràctica professional. Durant tota la jornada, els assistents podran agafar inspiració, generar pensament crític i ampliar la seva mirada sobre el rol que té el disseny en la societat actual a través de conferències, tant per part d'alumnes d’ESDESIGN com també de professionals, agències i estudis de referència. Aquí teniu el programa complet que seguirà aquesta segona i darrera jornada del FESesDESIGN:
- 10:00h CTRL+Break(fast)
- 11:30h Inici, a càrrec de Carlos Bermúdez i Albert Porta
- 12:25h BOL House, a càrrec de Marcello Buselli
- 13:30h BOLD, a càrrec d’Oliver Montiel
- 14:00h CTRL + Pausa
- 15:30h Laura Alejo
- 16:25h COMUNIZA, a càrrec de Javier Velilla
- 17:10h Reconeixements ESDESIGN
- 18:00h VASAVA, a càrrec de Bruno Sellés
- 18:45h CUPRA, a càrrec de Júlia López i Jordi Torrente
- 19:30h Connecting Designers
- 21:00h Tancament de l’esdeveniment
La creativitat es premia
El mateix 13 de juny, a banda del reguitzell d'activitats que ofereix el FESesDESIGN, es lliuren els Premis Reconeixements ESDESIGN, que neixen amb una clara intenció: posar en valor el talent creatiu que transforma el món i el que el disseny és capaç de moure. En aquest esdeveniment, es fan visibles projectes i idees que, des de la creativitat, aposten per la sostenibilitat, la innovació i també un futur millor per tots, i es divideixen en quatre categories: Millor iniciativa vinculada a Barcelona, Trajectòria professional, Professional destacat/da i Professional emergent.
Disseny i solidaritat
En la seva edició d'enguany, a banda de l’ampli ventall de propostes formatives i experiencials FESesDESIGN agafa també una gran dimensió social. I és que, tot i que l'accés a l'esdeveniment és gratuït, l'entrada està vinculada a un donatiu voluntari a partir d’1€ que es destina a Arrels Fundació, entitat que treballa, des de fa més de 30 anys, per lluitar contra el sensellarisme i acompanyar persones que viuen en aquesta situació. Amb aquesta col·laboració, FESesDESIGN posa en valor el paper del disseny com a eina capaç de generar un impacte positiu en altres àmbits més enllà de la creativitat.
Temps per l'oci
Al FESesDESIGN no tot son conferències, workshops i Rutes ESDESIGN, i és que a banda del seu complet programari l'assistent també podrà gaudir d'un espai d'oci, ideal per gaudir de bona música però també per descobrir projectes coneixent i parlant amb altres assistents connectats al sector. Un espai en el que, a banda de teixir relacions, s'hi exposaran projectes i on també es podrà omplir l'estómac amb catering i cervesa, tot plegat amanit per un DJ Set de la mà d’Europa FM.
Si vols conèixer més detalls del que ens té preparat el FESesDESIGN pots tornar a escoltar l'entrevista que 'La Ciutat' li va fer al Jorge Wimes, Director Acadèmic d'ESDESIGN!