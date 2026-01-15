El ioga oncològic, una teràpia complementària de gran valor i a l'alça

El 'Tema de la setmana' d'avui l'hem dedicat a conèixer de prop el ioga oncològic. Tal i com apunten els experts, l’activitat física, sempre que sigui possible, ajuda en els àmbits tant físic com també psicològic a l’hora d’afrontar un procés de recuperació d'una cirurgia, especialment de càncer. En aquest sentit, el ioga oncològic és una teràpia complementària als tractaments mèdics contra el càncer que s’utilitza amb èxit a diversos països del món des de fa uns 20 anys. Durant el 2025 quatre hospitals públics de Barcelona l’han ofert de manera gratuïta a unes 200 persones que estan en tractament oncològic actiu, és a dir, seguint teràpies farmacològiques o processos postquirúrgics.
Hem conegut les virtuts del ioga oncològic de la mà de quatre dones que el viuen des de molt a prop. D'una banda hem comptat amb l'Adriana Jarrín, experta en ioga oncològic, fundadora de la Xarxa Internacional de Ioga Oncològic, amb presència a 14 països, i autora del llibre ‘Yoga en tiempos de cáncer’, amb la Mireia Coma-Cros, terapeuta i encarregada de les sessions de ioga de l’Hospital del Mar i també autora del llibre ‘Ioga per allunyar-nos del dolor’, i també amb dues dones que participen a les sessions tant de l'Adriana com de la Mireia, la Pilar López i la Maria José Le Monniez.