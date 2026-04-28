Ciutat Solidària: Alba Power

Al 'Ciutat Solidària' d'avui hem conegut l'associació Alba Power, una entitat de Salou que fa ben poc que ha començat a caminar i que es dedica a visibilitzar i donar suport a les persones i families que pateixen malalties minoritàries lisosomals com la mucopolisacaridosi. El nom de l'entitat, Alba Power, li va posar el seu fundador, Ignacio Celone, perquè la seva filla pateix la malaltia i perquè, segons els seus progenitors, té poders per enamorar i un carisma molt especial. Avui hem pogut parlar amb la tresorera de l'entitat i mare de l'Alba, l'Aida Torrents, que ens ha explicat a què es dedica l'entitat i tot el que porten a terme.