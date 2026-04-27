El Teatre Raval reneix totalment reformat

Ja ho podem dir i també celebrar: El Teatre Raval reobre avui les seves portes iniciant una nova etapa que combina continuïtat històrica i renovació escènica al cor del barri del Raval. La sala, situada al carrer Sant Antoni Abat, reprèn l’activitat que va iniciar el 2007 i ho fa sota la direcció de Pep Tosar i Evelyn Arévalo, de la companyia i productora 'Oblideu-vos de nosaltres'.
Aquesta reobertura consolida la voluntat de mantenir viu un espai que, des del seu naixement ha estat pensat com un laboratori de creació, investigació i per suposat exhibició teatral. L’espai conserva l’essència d’un teatre a la italiana d’estil romàntic, és a dir amb platea i amfiteatre, i un escenari d’aquests que ens agraden, proper al públic. I un altre element que ens evoca la tradició dels grans teatres clàssics és el seu característic teló de vellut vermell, que segueix obrint i tancant els espectacles.
Més enllà del seu valor escènic, també té un gran valor arquitectònic i històric, i és que l’espai forma part del conjunt de la Parròquia de Nostra Senyora del Carme, un edifici que s’aixeca sobre l’antic monestir de les Jerònimes, destruït durant la Setmana Tràgica de 1909. La nova església es va construir el 1913, en un projecte de l’arquitecte i deixeble de Gaudí Josep Maria Pericàs, i el 1935 el conjunt es va ampliar amb la creació del centre parroquial, que incorporava un petit teatre de 165 localitats, precedent directe de l’actual sala en la que ens trobem ara mateix.
A 'La Ciutat' hem pogut conèixer al detall les novetats d'aquest teatre a nivell arquitectònic i tècnic com també tot el que ens té preparat la primera temporada, que serà breu però ben intensa en la que es recuperaràn clàssics de la companyia però on ni molt menys es deixaràn de banda les noves creacions. El teatre guanya un espai, i és que a banda d'una renovadíssima sala principal que porta el nom del director teatral polonès Tadeusz Kantor, hi haurà un espai més íntim com és la sala Damià Huguet, que porta el nom del poeta. Allà podrem disfrutar d'actuacions musicals de tot tipus.
No us perdeu la conversa que hem tingut amb en Pep TOsar i l'Evelyn Arévalo perquè només escoltar-los venen moltes ganes de ser un asidu a aquesta sala.