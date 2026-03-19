Immigració: Què tal si ens posem en la seva pell?

La immigració és, des de fa uns anys, al centre del debat polític i és una de les grans preocupacions entre la població, tal i com indiquen els darreres estudis. Sense anar més lluny, el darrer baròmetre del CIS del mes de febrer la sitúa com la segona gran preocupació entre els espanyols, només per darrere de l’habitatge. L’habitatge rep el 42.8% de les mencions mentre que la immigració escala 4.4 punts en el darrer mes fins arribar al 27.6% de les respostes. Aquesta segona posició fa que la immigració preocupi més, per exemple, que la situació econòmica del país, que la política general o la qualitat de la feina. La preocupació per l’arribada de persones estrangeres al país ha patit un augment exponencial aquests darrers anys. Sense anar més lluny a l’octubre del 2024 era la principal preocupació de la ciutadania i el cert és que en la darrera dècada s’ha situat entre les quatre grans preocupacions.
Una situació ben diferent a les enquestes que el CIS va fer entre el 1993 i el 2017, quan la immigració generava molta més empatia i solidaritat, ja que es valorava que la persona que abandona el seu país per anar a un altre a viure i treballar ho fa per necessitat econòmica o fugint de situacions polítiques complicades. El cert és que en els darrers anys la política espanyola i, per conseqüència, la ciutadania, han posat la immigració al centre del debat polític, segurament alimentat pels discursos xenòfobs que sembla que cada vegada calen més, especialment entre els més joves, i que culpen els immigrants en qüestions com la seguretat o la criminalitat i l’àmbit laboral. Una prova de tot això que estem parlant la hi tenim en una enquesta del CIS que desvela que un 73% dels joves catalans d’entre 18 i 24 anys creuen que hi ha massa immigració.
És per tot això que avui hem volgut dedicar el tema de la setmana a la immigració, però ho hem fet d’una manera especial: coneixent històries reals de persones que han hagut de migrar a Espanya. Ho hem fet aprofitant que l'associació 'T'acompanyem', presidida per l'Isidro Gutiérrez, publica una sèrie de llibres anomenats 'Formigues', en el que hi trobem relats escrits per persones migrants. D'aquesta manera, a banda de tenir la companyia del president de 'T'acompanyem' hem conegut les històries de l’Elga Teresa Chinchay i la Derlis Ramírez, dues dones migrants que ham compartit les seves vivències amb nosaltres.