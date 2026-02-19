TEMA DE LA SETMANA

20 anys del 'Polònia': Disseccionem l'humor

A la secció 'El tema de la setmana' posem sobre la taula temes que, ja sigui perquè estan d'actualitat o son interessants, val la pena parlar-hi. Ho fem amb múltiples formats, des d'entrevistes a reportatges passant per taules rodones.

Gerard Sanz

Barcelona |

El programa de sàtira política ‘Polònia’ ha complert 20 anys aquest dilluns. El 16 de febrer del 2006 se’n va fer la primera emissió a TV3 i 797 programes, 23.179 minuts d'emissió, més de 8.900 gags i 1.136 personatges després, segueix arrencant rialles en les llars catalanes. I sembla que encara té corda per estona. I avui a 'La Ciutat' hem volgut aprofitar aquest aniversari per dedicar-li el Tema de la Setmana a l’humor: Per què ens agrada tant riure a la majoria de nosaltres? Què li passa al nostre cos quan ho fem? Com ha canviat la manera de fer comèdia al llarg de la història? On son els límits de l’humor?

Aquestes i d'altres preguntes les hem intentat respondre des de diferents punts de vista. D'una banda hem tractat el seu aspecte més psicològic, escoltant l'anàlisi de la psicòloga especialista en psicologia emocional Anna Romeu. També hem pogut parlar amb l'Àlex Mesa, professor de Filosofia de la Universitat de Barcelona, des del punt de vista teòric, filosòfic i històric. I hem rematat la secció cedint el merescut protagonisme al 'Polònia': Amb el seu director també hem parlat sobre l'humor i sobre com funciona per dins el programa, i també hem tingut el plaer de parlar amb un dels seus protagonistes, el Cesc Casanovas, que forma part del programa des del primer dia i que ha interpretat personatges mítics i recordats com Ferràn Adrià, Joan Tardà o Pilar Rahola, entre molts d'altres.

