La por a envellir té nom: Gerascofòbia

Avui hem volgut dedicar-li el 'Tema de la setmana' a un concepte que posa nom a la por d'envellir: la gerascofòbia. La gerascofòbia és simplement la por a envellir i a que la societat et vegi com algú vell que ja no té res a aportar. Si l'edatisme és el prejudici o la discriminació a una persona per l'edat que té, en la gerascofòbia hi entra en joc l'autoedatisme, i és un fenòmen que té molt a veure amb la societat: mentre segueixi havent edatisme i sobretot prejudici vers les persones grans, seguirà existint la gerascofòbia.
De tot això n'hem parlat amb tres persones que ens han ajudat a analitzar aquest fenòmen. D'una banda hem comptat amb la psicòloga Helena Puigdollers, membre del Grup de Treball de Psicologia de l'ENvelliment del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, i també hem comptat amb la doctora en medicina estètica Dina Moctezuma i amb el president de la FATEC (Federació d'Associacions de Persones Grans) Josep Carné.